حماس: إجراء مفاوضات مكوكية مع الوسطاء لوقف نزيف الدم في غزة

أعرب عضو المكتب السياسي في حركة حماس، سهيل الهندي، عن أمله في حدوث «انفراجة حقيقية» خلال الأيام المقبلة في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال في تصريحات تلفزيونية: «نأمل أن تكون هناك انفراجة حقيقية خلال الأيام القادمة وننقل إلى شعبنا هذه البشرى بوقف هذه الحرب المدمرة ووقف شلال الدماء والتجويع والعطش».

وأضاف أن مفاوضات «مكوكية» جرت على مدار الأيام الماضية، عبر الوسطاء في مصر وقطر مع الاحتلال بهدف وقف هذا النزيف، معربا عن أمله في تحقيق ذلك قريبا.

وأكد أن قيادة المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حماس، تبذل جهدا كبيرا جدًا وتُظهر انفتاحا ومرونة كبيرة جدًا لإنجاز اتفاق يُكمل مشوار ما انتهت إليه المرحلة الأولى من اتفاق 17 يناير، والانتقال إلى المرحلة الثانية، وربط المراحل ببعضها وصولا إلى وقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال، وإغاثة وإعادة إعمار غزة، وتحقيق صفقة تبادل أسرى حقيقية.

وشدد على أن الأمر مرهون بالتزام الاحتلال، مشيرا إلى أن الأجواء مع الوسطاء في مصر وقطر تشير بروح إيجابية، لا سيما وأن المفاوضات مستمرة على مدار الساعة مع الاحتلال من خلالهم.

وتابع: «ننتظر ردود الفعل.. لكن أقول إن هناك مفاوضات حقيقية وتواصل مستمر على مدار الساعة لعلنا ننجز شيء يخفف عن أبناء شعبنا خلال الأيام المقبلة؛ ولكن لم نصل إلى مرحلة نهائية لنعلن أن الأمر انتهى والعدو التزم».

وأوضح أن حركة حماس والمقاومة لم تحصل حتى اللحظة على رد الاحتلال على مبادرات الوسطاء، متابعًا: «الوسطاء نقلوا لنا أن هناك مؤشرات إيجابية حول موضوع التفاوض».