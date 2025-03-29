أعلن المجلس العسكرى الحاكم في ميانمار عبر التلفزيون الرسمي أن عدد قتلى الزلزال ارتفع إلى أكثر من 1600 شخص.

ويمثل العدد الجديد البالغ 1644 قتيلا ارتفاعا حادا مقارنة بالحصيلة السابقة البالغة 1002 والتي أُعلن عنها قبل ساعات فقط، مما يبرز صعوبة تأكيد أعداد الضحايا في منطقة واسعة، والاحتمال الكبير لاستمرار ارتفاع الأرقام جراء زلزال أمس الجمعة.

وتتواصل جهود الإنقاذ خاصة في المدن الرئيسية المنكوبة في ماندالاي، المدينة رقم 2 في البلاد، ونايبيتاو، العاصمة. ولكن على الرغم من نقل الفرق والمعدات جوا من دول أخرى، إلا أن المطارات في تلك المدن قد تضررت ويبدو أنها غير صالحة لهبوط الطائرات.

وتشهد ميانمار حربا أهلية طويلة الأمد تسببت بالفعل في أزمة إنسانية، مما يجعل التنقل داخل البلاد صعبا وخطيرا، الأمر الذي يعقد عمليات الإغاثة ويثير مخاوف من احتمال ارتفاع عدد القتلى بشكل حاد.