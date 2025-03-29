ابنة أسير إسرائيلي تكشف فشل عملية عسكرية لإعادة جثة والدها

قالت ابنة أسير إسرائيلي، مساء السبت، إنه كانت هناك عملية عسكرية لإعادة جثة والدها من قطاع غزة، لكن العملية فشلت، حسب قولها.

وتحدثت بار جودارد، ابنة الأسير مانى جودارد الذي قُتل في السابع من أكتوبر، في تجمع العائلات في ساحة الأسرى، وكشفت عن عملية إنقاذ جثة والدها- والتي فشلت.

وبحسب بار، فإن الضابط الذي كان يرافق عائلتها "تحدث عن عملية جريئة وجنود شجعان حاولوا إنقاذ والدي، لكنه لم ينجح"، على حد قولها. "وأخيرا قال: "أنا آسف جدا".

وطالبت الحكومة بعدم تعريض حياة الجنود للخطر لإعادة جثة والدها، وبإعادة الجميع عبر صفقة.