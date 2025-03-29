مدير التصوير محمود عبدالسميع يتعرض لحادث سيارة

تعرض مدير التصوير محمود عبدالسميع لحادث سيارة أثناء مروره الشارع تسببت في نقله للمستشفى وتلقي العلاج اللازم.

وكشف محمود عبدالسميع لـ"الشروق"، أنه أثناء سيره بشارع قريب من منزله ليلا، صدمته سيارة ميكروباص كان يقودها سائق بدون إضاءة، وعلى الفور تم نقله للمستشفى بعد أن أصيب بكثير من الكدمات بجميع أنحاء جسده، ثم عاد لمنزله.



وقال مدير التصوير محمود عبدالسميع إنه يواصل مهام عمله كرئيس لمهرجان جمعية الفيلم من منزله، فهو طوال اليوم على سريره من شدة الألم، خاصة أن الدورة 51 للمهرجان من المقرر أن تنطلق مساء السبت المقبل الموافق 5 أبريل.

وسبق وأن أعلن رئيس مهرجان جمعية الفيلم عن تشكيل لجنة تحكيم الدورة 51، والتي تتكون من: دكتور وليد سيف، كاتب السيناريو والكاتب السينمائي والأستاذ بأكاديمية الفنون رئيسا للجنة، وبعضوية كل من المخرج السينمائي هاني لاشين،

والفنانة الممثلة تيسير فهمي، والكاتب والناقد السينمائي طارق الشناوي، والكاتب والناقد السينمائي أسامة عبدالفتاح، والموسيقار الكبير منير الوسيمي، ومهندس الديكور فوزي العوامري، والمونتير السينمائي أستاذ دكتور يوسف الملاخ، وكاتب السيناريو ناصر عبدالرحمن، ومدير التصوير السينمائي دكتور محمد شفيق، والمخرج السينمائي أحمد رشوان، والفنانة عزة الحسيني.



كما تم الكشف عن قائمة الأفلام المشاركة بالدورة المقبل لمهرجان جمعية الفيلم وهي: فيلم الحريفة إخراج رؤوف السيد، ورحلة 404 إخراج هاني خليفة، وأنف وثلاث عيون، والسرب إخراج أحمد نادر جلال، وأهل الكهف إخراج عمر عرفة، وأولاد رزق إخراج طارق العريان، والهوى سلطان إخراج هبة يسر، وبضع ساعات في يوم ما إخراج عثمان أبو لبن.