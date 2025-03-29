حسام حسن: نسبة عودة إمام عاشور للمنتخب 90% وحجازي 1%

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كشف حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، موقف الثنائي إمام عاشور وأحمد حجازي من العودة للمنتخب خلال الفترة المقبلة.

ويغيب الثنائي عن المنتخب خلال الفترة الأخيرة بقررات تأديبية من الجهاز الفني للمنتخب على خلفية مواقف سابقة.

وقال حسام حسن في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «MBC مصر»: «كل اللاعبين لديهم فرصة للانضمام للمنتخب، فرصة أحمد حجازي في العودة للمنتخب 1%».

وأضاف: «فرصة إمام عاشور كبيرة ولكنها مشروطة بالاعتذار للجماهير المصرية ورغبة الجماهير في عودته، ولكن فرصته كبيرة تصل إلى 90%».

وتابع: «نعمل على اكتشاف المواهب وتقديم جيل جديد للكرة المصرية».

وأجاب حسام حسن على سؤال حول إحضار هاني أبو ريدة لبرنامج المقالب الذي ظهر فيه بقوله: «يا ريت، أتمنى أن تحضروه».

وفاز المنتخب الوطني مؤخرًا على إثيوبيا وسيراليون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ليتصدر المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة.