احتجاجات في بيروت بعد استهداف صحفيين لبنانيين بغارة إسرائيلية

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، ليل أمس السبت، مظاهرات احتجاجية على خلفية اغتيال صحفيين لبنانيين في غارة إسرائيلية مستهدفة، وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله، في وقت تتواصل فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأكدت المصادر مقتل مراسل قناة "المنار" علي شعيب، ومراسلة قناة "الميادين" فاطمة فتوني، والمصور محمد فتوني، نتيجة الهجوم الذي استهدفهم أثناء تأدية عملهم الصحفي، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وشارك محتجون في شوارع بيروت، حاملين خوذات الصحافة ولافتات احتجاجية، مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك لحماية الصحفيين وضمان عدم إفلات المعتدين من العقاب.

من جهته، أدان وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي "اغتيال" الصحفيين في لبنان بغارة جوية إسرائيلية.

وقال عراقجي عبر حسابه على تطبيق تليجرام إن "قتل المراسلين علي شعيب وفاطمة فتوني وشقيقها المصوّر محمد، هو عملية اغتيال مستهدف، وتشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".