محافظ البحيرة تتابع التزام المحال والأنشطة التجارية في المحافظة بمواعيد الغلق المقررة

خميس البرعي
نشر في: الأحد 29 مارس 2026 - 11:25 م | آخر تحديث: الأحد 29 مارس 2026 - 11:25 م

تابعت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، التزام المحال العامة والأنشطة التجارية بمواعيد الغلق المحددة، وذلك بحضور الدكتورشادي المشد نائب محافظ البحيرة، من داخل مركز التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة وفي ثاني أيام تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن غلق المحال العامة في التاسعة مساءا لترشيد استهلاك الكهرباء.

كما وجهت المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الرقابية الميدانية لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق بكل مدن ومراكز المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات يتم رصدها.

وأكدت محافظ البحيرة، ضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية وغرف العمليات الفرعية وربطها بمركز التحكم السيطرة، بما يضمن المتابعة اللحظية وسرعة التعامل مع أية مخالفات أو شكاوى.

وشددت على الاستمرار في تنفيذ قرار ترشيد استهلاك الكهرباء، والتي تتضمن خفض شدة إضاءة أعمدة الإنارة بالشوارع والميادين، وإطفاء اللوحات الإعلانية، وعدم الإسراف في الإنارة غير الضرورية.

