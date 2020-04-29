فرنسا تعتزم وقف دعم أجور عمال القطاع الخاص تدريجيا اعتبارا من يونيو

قالت وزيرة العمل الفرنسية مورييل بينيكو، اليوم الأربعاء، إن الحكومة لا تعتزم إنهاء برنامج دعم أجور عمال الشركات المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بشكل كامل في وقت واحد.

وأضافت الوزيرة أن إنهاء برنامج دعم الأجور بشكل فوري يمكن أن يبدد النجاح الذي حققته في فرنسا في تجنب عمليات تسريح واسعة لعمال الشركات كما حدث في دول أخرى مثل الولايات المتحدة.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة تعتزم بدء إنهاء دعم الأجور اعتبارا من أول يونيو المقبل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

كانت الحكومة الفرنسية قد أطلقت برنامجا يتيح للشركات منح العاملين الدائمين إجازة بدون أجر على أن تتولى الحكومة دفع الأجر لهؤلاء العاملين بهدف منع حدوث عمليات تسريح عمالة على نطاق واسع، بسبب تراجع أو توقف نشاط الشركات بسبب القيود والإجراءات المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت بيانات وزارة العمل الفرنسية الصادرة يوم الاثنين الماضي قد أظهرت ارتفاع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة والباحثين عن عمل في فرنسا خلال مارس الماضي بوتيرة قياسية على خلفية التدهور الحاد لسوق العمل بفرنسا بسبب إجراءات الإغلاق العام لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت الوزارة أن عدد طلبات العاطلين المسجلين ارتفع خلال الشهر الماضي بمقدار 1ر246 الف عاطل وهي أكبر زيادة شهرية منذ بدء تسجيل طلبات إعانة البطالة في 1996، بزيادة نسبتها 1ر7% عن الشهر السابق.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع كبير في عدد العاملين المؤقتين الذين سجلوا أنفسهم كعاطلين خلال الشهر الماضي.