المقاولون يعاقب تراجع الزمالك بتعادل قاتل

فشل فريق الزمالك في الحفاظ على تقدمه أمام المقاولون العرب ليكتفي بالتعادل 2-2 في مباراة الجولة الـ 18 بين الفريقين في الدوري الممتاز.

تقدم المقاولون أولا بعد بداية هادئة عن طريق ركلة جزاء، حصل عليها كريم مصطفى في الدقيقة 21، ونفذها بنجاح محمد سمير على يسار جنش.

وفي الدقيقة 29 وبعد أن استفاق الزمالك، بسبب التأخر في النتيجة، حصل الأبيض على ركلة جزاء للمغربي حميد أحداد، نفذها مواطنه أشرف بنشرقي معلنا عن التعادل.

كاد الزمالك يخطف التقدم في الشوط الأول عن طريق بن شرقي من تسديدة في الشباك من الخارج، ومحاولة أيضا عن طريق عبدالله جمعة، في شوط أول متوسط إجمالا.

في الشوط الثاني سجل أشرف بن شرقي الهدف الثاني للزمالك وتحديدا في الدقيقة 49 برأسية متابعاً عرضية فرجاني ساسي.

وهدأ إيقاع الزمالك تماما بعد الهدف، ولم تبد هناك رغبة في تأمين الفوز، كما تأخرت تغييرات كارتيرون ولم تحدث الفارق في الشكل الدفاعي على الأقل للزمالك بعد صحوة ونشاط لاعبي المقاولون.

وفي الدقيقة 80 استغل عبدالله ياسين كرة أبعدها بشكل خاطئ جنش حارس الزمالك من ركنية، ليسددها في الشباك معلنا عن التعادل للمقاولون.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك قد دفع بشيكابالا بدلا من أوباما وحازم إمام بدلا من حمزة المثلوثي في الدقيقة 59.

وفي الدقائق الأخيرة وأملا في العودة في النتيجة شارك مروان حمدي على حساب حميد أحداد وأحمد فتوح بدلا من عبدالله جمعة.

الزمالك بهذا التعادل رفع رصيده إلى 40 نقطة في الصدارة، بينما رفع المقاولون رصيده لـ 19 نقطة في المركز الـ13.