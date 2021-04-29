مصر مع المغرب وموزمبيق وسيشل بالمجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية

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أجريت قرعة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية ، السنغال 2021 ، اليوم الخميس 29 أبريل 2021 في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقاهرة.

وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:

المجموعة الاولى :السنغال - الكونغو الديمقراطية - تنزانيا- أوغندا.

المجموعة الثانية: مصر- موزمبيق- المغرب- سيشيل.

أجرى القرعة خالد نصار ، مدير مسابقات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ، وساعده محمد فوزي قائد منتخب مصر للكرة الشاطئية.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية في السنغال في الفترة من 23 مايو 2021 حتى 29 مايو 2021، وتنطلق البطولة بمباراة السنغال المضيفة البطولة أمام الوافد الجديد الكونغو الديمقراطية.