إيهاب جلال يعالج أخطاء لاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة الإنتاج

يواصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلي تدريباته ضمن برنامج الإعداد للقاء الإنتاج الحربي السبت المقبل، بإستاد السلام ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة بمسابقة الدوري المصري.

وركز إيهاب جلال المدير الفني للدراويش، ومعاونيه حمد إبراهيم وأحمد حسام إضافة لمصطفى كمال مدرب حراس المرمى، خلال التدريبات الأخيرة على مجموعة من الجمل الخططية إضافة لمجموعة من الوحدات البدنية، من شأنها الارتقاء بالمعدلات البدنية وسط مشاركة كل لاعبي الفريق من بينهم باهر المحمدي.

كما تطرق المران الأخير للفريق لتقسيمة خفيفة تم إيقافها عدة مرات من أجل تصحيح الأخطاء، بينما يواصل عمر الوحش تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي بجانب الثلاثي محمد عبدالسميع ومحمد مصيلحي ومحمد الضرف.

وشدد جلال خلال اجتماعه مع اللاعبين على ضرورة بذل قصارى جهدهم، وتنفيذ التعليمات من أجل تحقيق الانتصارات خلال المباريات الرسمية المقبلة.