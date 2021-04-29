ماكرون: فرنسا ترفع القيود المرتبطة بكورونا على مراحل بداية من 3 مايو

تعتزم فرنسا تخفيف القيود المرتبطة بوباء كورونا على أربع مراحل بداية من 3 مايو وحتى 30 يونيو، حسبما نقلت صحيفة لو باريزيان عن تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون في مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن ماكرون قال أيضا إنه سوف يتم رفع القيود المفروضة على السفر الداخلي اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

كما سيتم تأخير موعد حظر التجوال اليومي ليبدأ الساعة التاسعة مساء بدلا من السابعة مساء بالتوقيت المحلي حاليا اعتبارا من 19 مايو وتأخيره مرة أخرى ليبدأ الساعة 0100 مساء اعتبارا من 9 يونيو، قبل رفعه تماما في 30 يونيو، حسبما ذكرت صحيفة لو باريزيان اليوم الخميس.

وأضافت الصحيفة أنه سيتم إعادة فتح أماكن العمل والمتاحف ودور السينما والمسارح والأماكن المفتوحة في المقاهي والمطاعم اعتبارا من 19 مايو.

ولم تنشر الصحف الفرنسية سوى مقتطفات من المقابلة اليوم الخميس، حيث سيتم نشرها بالكامل يوم غد الجمعة.

وقال ماكرون إنه "اعتبارا من 9 يونيو، سيتم ترحيل الحظر إلى 11 مساء، وستفتح المقاهي والمطاعم وصالات اللياقة البدنية".

ووفقا لصحيفة لو باريزيان، سيتم السماح بممارسة الألعاب الرياضية في الأماكن المغلقة والأماكن المفتوحة مرة أخرى اعتبارا من 19 مايو، مع السماح أيضا بإعادة فتح الملاعب بعدد محدد من المشجعين.

وسيتم رفع عدد المشاركين في تجمعات الأماكن المفتوحة إلى 10 أشخاص بعد أن كان العدد يقتصر على ستة فقط.

ويبلغ حاليا معدل الإصابة خلال 7 أيام لكل 100 ألف شخص حوالي 300 إصابة بفرنسا.

ولا يزال الوضع في وحدات العناية المركزية يعاني من ضغوط، على الرغم من تراجع أعداد الحالات إلى حد ما في الآونة الأخيرة.