صلاح يحكي قصته مع طبق الكشري ويوجه نصيحة للشباب

تحدث محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عن جانب من رحلة كفاحه، كما وجه نصيحة للشباب.

وقال صلاح خلال حوار له مع إحدى شركات المحمول:«أنا كنت أحصل على 20 جنيه من والدي يوميا، المواصلات (رايح جاي) كانت 19 جنيه، وكان يتبقى جنيها واحدا كنت اشتري به طبق كشري صغير وأضع عليه "شطة ودقة"».

وأضاف:«لو كنت أكلته بدون شطة لن أشبع، فكان يتبقى 5 ساعات حتى أعود للمنزل، فكنت أملأ الطبق شطة ومن هنا جاء حبي لـ(الأكل الحراق)».

وكشف صلاح عن طريقة تعامله مع الانتقادات:«أي شخص ينجح، يجد أشخاص تنتقده باستمرار، لكن أنا أضع هدفا في ذهني وأسعى للوصول له، فأنت إذا كنت تريد أن تفعل شيئا لا تفكر فيما سيقوله الناس عليك، وأنا لا أعطي اهتماما كبيرا للانتقادات».

وأضاف:«وأنا صغير كانوا يقولون لأهلي (انتوا سايبينه ليه يروح مشوار زي دا هو كل دا عشان إيه عمره ما هايبقى حاجة)».

وأكمل:«كان في ناس (بتتريق عليا) ويقولوا أنت فاكر نفسك هتبقى مين؟ لكن يجب أن تؤمن بنفسك، وأهم شئ تكون مؤمنا بأنك ستحقق هدفك لأنك إذا لم تؤمن بتحقيق أهدافك فسيكون من الصعب عليك للغاية تحقيقها، وإذا كان لديك حلم لا تنظر لما سيقوله الناس عنك».

ووجه صلاح رسالة للشباب قائلا:«كل الأحلام التي أنت تريدها هي ممكنة ولو تريد أن تكون (إنسان كويس وناجح) يجب أن تضحي بأشياء كثيرة، لأنه بدون تضحيات وبدون ما تشتغل على نفسك صعب للغاية تحقق ما تريده، لكن أي حلم ممكن».

وأتم:«أحاول إعطاء نصائح باستمرار للاعبين الصغار وسأكون سعيدا بالتأكيد لو نصائحي ساهمت في تغيير حياتهم للأفضل».