تعيين ممثل خاص جديد للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط

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عين المجلس الأوروبي، اليوم الخميس، سفين كوبمانس، كممثل خاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط؛ وذلك اعتبارا من الأول من مايو 2021 وحتى 28 فبراير 2023.

وذكر المجلس، في بيان صحفي، أن كوبمانس متخصص في مفاوضات السلام ودبلوماسي كبير وسياسي وطني ومحام دولي.

كما شغل الممثل الأوروبي الجديد بين عامي 2017 و 2021 منصب عضو في البرلمان الهولندي، حيث كان المتحدث الرسمي للشؤون الخارجية ورئيسًا للوفد في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو.

كما عمل مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في عمليات السلام في قبرص وكوسوفو ومالي والسودان وسوريا وغيرها.

وتتمثل ولاية المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط في تقديم مساهمة فعالة للتسوية النهائية للصراع (الفلسطيني/الإسرائيلي) على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016).

وأكد المجلس أن ممثل الاتحاد الجديد سيواصل الاتصالات الوثيقة مع جميع الأطراف في عملية السلام، وكذلك مع الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى ذات الصلة مثل جامعة الدول العربية.

كما سيدعم أيضًا عمل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، بشأن هذه القضية.