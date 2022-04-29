ألمانيا: فتح حساب في بنك روسي لن ينتهك قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الغاز

ذكر متحدث باسم وزارة الاقتصاد في برلين أن مجموعة يونيبر الألمانية للطاقة لن تخرق إرشادات الاتحاد الأوروبي في حال فتحت حسابا في روسيا لسداد ثمن الغاز، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.



وقال المتحدث باسم الوزارة شتيفان هاوفه اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي دوري : "بالنسبة لنا، رقم الحساب ليس مهما أو مسألة ما إذا كان يتم فتح حساب أو اثنين في مكان واحد".



وأضاف "المهم بالنسبة لنا هو ما إذا كانت المدفوعات تتم باليورو والدولار وهذا منصوص عليه في العقود".



كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصدر مرسوما يقضي بأن يفتح المشترون حسابين لدى جازبروم بنك –أحدهما بالعملة الأجنبية والآخر بالروبل- وسوف يحول البنك الروسي المدفوعات إلى الروبل .



وقال الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إن هذا الترتيب سوف يشكل خرقا للعقوبات المفروضة على روسيا، رغم أنه ترك الباب مفتوحا أيضا أمام استثناءات.



وقالت يونيبر إنها تدرس خيار دفع ثمن الغاز الروسي باليورو في حساب في روسيا وليس في أوروبا.



وتعتقد المجموعة الألمانية أنه يمكن أن يكون هناك حل للمسالة الخاصة بالكيفية التي يمكن من خلالها تحويل الأموال إلى الروبل.