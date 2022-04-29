ماسك يبيع أسهم في شركة تسلا بقيمة 4 مليارات دولار بعد الإعلان عن صفقة تويتر

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باع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أسهم بقيمة أربعة مليارات دولار في شركة تسلا للسيارات الكهربائية بعد إبرام صفقة للاستحواذ شركة موقع التواصل الاجتماعي تويتر نظير 44 مليار دولار، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت بيانات البورصة أن تسلا باعت 4ر4 مليون سهم يومي 26 و27 نيسان/أبريل الجاري.

وكان المستثمرون في تسلا ومحللو وول ستريت يتوقعون أن يحتاج ماسك إلى بيع بعض أسهمه في الشركة العملاقة لصناعة السيارات الكهربائية لتغطية حصة بقيمة 21 مليار دولار في صفقة الاستحواذ على تويتر، كان ماسك قد تعهد شخصيا بتوفيرها.

ونقلت بلومبرج عن ماسك قوله في تغريدة عبر تويتر بعد الإعلان عن طرح الأسهم: "ليس من المقرر طرح المزيد من أسهم تسلا للبيع بعد اليوم".

وأعلن موقع تويتر أمس الخميس تسجيل أرباح أعلى من المتوقع خلال الربع الأول من العام، بعد أيام من إعلان ماسك عن خططه للاستحواذ على المنصة الاجتماعية.

وبلغت أرباح الشركة 29ر513 مليون دولار أو 61ر0 دولار للسهم .

وارتفعت إيرادات تويتر خلال الربع الأول بنسبة 4ر15% لتصل إلى 20ر1 مليار دولار، مقارنة بـ 04ر1 مليار دولار خلال نفس الربع من العام الماضي.

ويتابع ماسك أكثر من 84 مليون شخص على تويتر، ويعد من أبرز وأنشط مستخدمي المنصة.