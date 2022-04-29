مقتل عامل بطلق ناري في مشاجرة بالعياط

لقى عامل مصرعه متاثرا بإصابته بطلق ناري طائش خلال تواجدة مصادفة، في مشاجرة بين عدد من الأشخاص، في إحدى القرى بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية امن الجيزة بلاغا، يفيد مقتل أحد الأشخاص بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة العياط، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه خلال تشاجر عدد من الأشخاص بسبب خلافات بينهم، وإطلاق أعيرة نارية، أصيب عامل تصادف تواجده بمحيط المشاجرة، مما أسفر عن مصرعه فى الحال، وتمكنت القوات من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم واقتيادهم إلى ديوان المركز.

نقلت الجثة إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.