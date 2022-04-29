تركيا تستدعي السفير الألماني في أنقرة

أفاد مصدر دبلوماسي تركي، اليوم الجمعة، بأن الحكومة التركية، استدعت السفير الألماني في أنقرة ردًا على استدعاء في وقت سابق للسفير التركي لدى برلين، احتجاجا على حكم بالسجن مدى الحياة بحق المعارض التركي عثمان كافالا.

وقال المصدر، الذي لم يشأ كشف هويته، لوكالة الصحافة الفرنسية: ”تم استدعاء السفير الألماني في أنقرة يورجن شولتس إلى وزارة الخارجية من جانب نائب الوزير ومدير الشئون الأوروبية فاروق كيمكجي“.

وكانت برلين قد استدعت، الجمعة، سفير أنقرة في ألمانيا على خلفية الحكم الصادر بسجن عثمان كافالا المعارض البارز للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق ما أعلن ناطق باسم الخارجية الألمانية.

وقال المتحدث خلال مؤتمر صحفي دوري للحكومة: ”يمكنني أن أقول لكم إننا استدعينا السفير التركي إلى وزارة الخارجية اليوم، وأوضحنا مجددا موقف الحكومة الفدرالية“ حيال القضية. وأضاف أن دولا أخرى في الاتحاد الأوروبي ”ستتبنى السلوك نفسه“.

وندد وزير العدل التركي بكير بوزداغ، مساء الجمعة، بما اعتبره ”محاولة تدخل“ من برلين ”في قضية قائمة“.

وأضاف بوزداغ عبر تويتر: ”لا يحق لأي بلد، وهذا ينطبق على ألمانيا، أن يتدخل في الشؤون الداخلية لتركيا“. لكنه لم يعلن استدعاء السفير الألماني في أنقرة عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل.

وحُكم على الناشط ورجل الأعمال التركي المحتجز منذ أربع سنوات ونصف سنة بالسجن مدى الحياة، الإثنين، بعد دعوات لإسقاط الملاحقات ضده لعدم كفاية الأدلة.