نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: لا جدوى من استمرار العلاقات الدبلوماسية مع بولندا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إنه لا جدوى من استمرار العلاقات الدبلوماسية مع بولندا، طالما لا يوجد أحد في السلطة يرفض منهج معاداة روسيا، متهما أوكرانيا بأنها مليئة بالمرتزقة البولنديين الذين يجب القضاء عليهم بلا رحمة.



وشدد مدفيديف -عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت- على أنه ليس من المنطقي أن تحافظ روسيا على علاقات دبلوماسية مع بولندا بينما سلطات وارسو تتبنى "الروسوفوبيا".



وكانت السفارة الروسية في بولندا، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن الشرطة البولندية اقتحمت مدرسة تابعة للسفارة الروسية وحطمت بواباتها الرئيسية، مشيرة إلى أن ممثلين عن مكتب رئيس بلدية وارسو في العاصمة وصلوا برفقة الشرطة صباح اليوم إلى المدرسة التابعة للسفارة الروسية، وطلبوا من الدبلوماسيين الروس فتح البوابة، ولكن تم رفض طلبهم.



وكان مبعوث مستشار السفارة الروسية في بولندا أندريه أوردش، قد قال - في وقت سابق - إن السلطات البولندية منحت موظفي المدرسة في السفارة الروسية في وارسو مهلة حتى الساعة 19:00 بتوقيت موسكو، لمغادرة المبنى.



وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن روسيا تعتبر الإجراءات البولندية انتهاكا صارخا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 وتعديا آخر على الممتلكات الدبلوماسية الروسية في بولندا، متوعدة بأن هذه التصرفات لن تمر دون رد فعل صارم من موسكو وعواقب ذلك على بولندا.