الإحصاء يطرح الإصدار الجديد من كتيب مصر في أرقام 2024

أصـدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، النسخة السنوية من كتيب "مصر في أرقام".

ويشمل الإصدار الجديد أحدث البيانات والمعلومات عن الإحصاءات الديموجرافية التي تغطي إحصاءات السكان والمشتغلين والمتعطلين والمواليد والوفيات والزواج والطلاق والإحصاءات الاجتماعية التي تغطي إحصاءات التعليم قبل الجامعي أعداد (المدارس، الفصول، تلاميذ) والتعليم الجامعي (مقيدون، خريجون) والمراكز البحثية، الإنفاق على البحث العلمي وبراءات الاختراع، الأسـرة والمستشفيات، العـلاج على نفقة الدولة والإحصاءات الثقافية والنشاط الفني والإحصـاءات الاقتصادية التي تغطي إحصاءات التجارة الخارجية، الناتج المحلي، ميزان المدفوعات، الدين الداخلي والخارجي والإنتاج الزراعي ونسبة الاكتفاء الذاتي والإنتاج الصناعي وإحصاءات النقل والاتصالات وكذا إحصاءات السياحة والبيئة.



ويتميز هـذا الإصدار بما يتضمنه لأحدث البيانات والمعلومات المتوفرة بالجهاز والجهات المعنية الأخرى خلال الأعوام (2021، 2022، 2023، 2024) والتي تعطي صورة معبرة ومعلومات إحصائية تعكس مدى التغيرات التي طرأت على قطاعـات الدولة وإظهار الفروق بشكل مبسط على مستوى محافظات الجمهورية، وبهدف توفير إصدار إحصائي مختصر يحقق سهولة وسرعة استخــراج المعلومات والبيانات.

وبإتاحة هذا الإصدار يأمـل الجهاز في توفير احتياجات مستخدمي البيانات من متخذي القرار والباحثين والأفراد والمؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية.

وللإطلاع على البيانات والمعلومات للإصدار الجديد من "كتيب مصر في أرقام 2024" يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني للجهاز: http://www.capmas.gov.eg