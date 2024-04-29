بشرى سارة لبايرن ميونخ قبل مواجهة ريال مدريد

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حملت الساعات الماضية بشرى سارة لفريق بايرن ميونخ، باستعادة جهود 3 من لاعبيه المهمين، قبل مواجهته المرتقبة أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على باير ميونخ، غدًا الثلاثاء، على ملعب أليانز آرينا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لشبكة "سكاي ألمانيا"، فقد عاد جمال موسيالا، صانع ألعاب بايرن، للمشاركة في تدريبات الفريق البافاري قبل مباراة ريال مدريد، بعد غيابه عن المباراة الماضية، أمام فرانكفورت، بسبب إصابة في أوتار الركبة.

وأضافت "سكاي ألمانيا" أن بايرن استعاد جهود الثلاثي ليروي ساني وسيرج جنابري وكونراد لايمر أيضًا.

بينما غاب الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع الفريق، عن التدريبات التي أقيمت اليوم.

ونجح بايرن ميونخ في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا عقب تخطي عقبة أرسنال، بينما صعد ريال مدريد للدور ذاته بالفوز على مانشستر سيتي.