كشف البنك المركزي المصري عن تلقيه 23 عرضا من مستثمرين محليين وأجانب بقيمة 1.1176 مليار دولار لتغطية عطاء أذون خزانة محلية مقومة بالعملة الأمريكية.

وكان البنك المركزي قد طرح هذا العطاء، اليوم الاثنين، بقيمة 980 مليون دولار، لأجل عام يستحق في 29 أبريل 2025.

وبحسب بيانات نشرها المركزي على موقعه الإلكتروني، فقد قبل من تلك العروض 20 عرضا فقط بقيمة 997 مليون دولار، وبفائدة تراوحت بين 5.148 و5.149% ، دون أي تغير عن آخر عطاء مماثل طرحه البنك في 5 فبراير الماضي.

وطلب بعض المستثمرين عائدا وصل إلى 6.099% مقابل اكتتابهم في هذا العطاء وهو ما تم رفضه.

ويسمح المركزي بالاكتتاب في تلك الأذون لكل من البنوك المحلية والمؤسسات الأجنبية بحد أدنى للاكتتاب 100 ألف دولار ومضاعفاتها.

ويكتتب المستثمرون في الأذون بالدولار بنفس الأسلوب المتبع في طروحات الأذون بالعملة المحلية، حيث يقوم كل بنك من "المتعاملون الرئيسيون" بتقديم طلب الاكتتاب للبنك المركزي موضحا فيه المبلغ الذي سيكتتب به في الأذون وسعر الفائدة الذي يطلبه، ويتم تجميع الطلبات لدى البنك المركزي لدراستها وقبول المناسب منها.

ويتحدد عائد تلك الأذون الدولارية طبقاً لعدة مؤشرات، أهمها أسعار الفائدة على الدولار بالأسواق العالمية، وفرص الاستثمار البديلة المتاحة أمام البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية، وتصنيف الدولة الائتماني.