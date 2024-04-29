ترأس الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم الإثنين، الجلسة رقم 205 لمجلس الجامعة، بحضور الدكتور عبد الناصر يس، والدكتور خالد عمران، نائبي رئيس الجامعة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

واستهل مجلس جامعة سوهاج، جلسته بإرسال برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة توليه فترة رئاسية جديدة، معربًا خلالها عن ثقته في تحقيق أحلام المصريين، والتقدم والازدهار للبلاد، متمنين للرئيس التوفيق والسداد في بناء الجمهورية الجديدة.

وقال "النعماني"، إن المجلس وافق على عدد من القرارات المهمة ومنها تحديد مواعيد بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024، وذلك اعتباراً من السبت الموافق 21 مايو 2024، كما وافق علي تعيين المعيدين بالأقسام الإكلينيكية بكلية الطب البشري من بين أوائل الدفعة عام 2018-2019، والذي تنتهي فترة عملهم بالمستشفى الجامعي خلال أشهر "يونيو، يوليو، أغسطس 2024 ".

وأوضح "النعماني"، أنه وافق خلال المجلس على اعتماد لائحة برنامج (نظم المعلومات المكتبية برنامج خاص بمصروفات) بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب، وعقد المؤتمر العلمي الأول لكلية الصيدلة في نهاية شهر أكتوبر المقبل، تحت عنوان "آفاق جديدة للعلوم الصيدلية والتنمية الدوائية المستدامة".

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه في إطار التعاون بين وزارة التعليم العالي والجامعة، تمت الموافقة على إنشاء وحدة لحقوق الإنسان بالجامعة "وحدة إدارية"، واعتماد تشكليها ونظام العمل بها، وقبول 20 دراجة هوائية مقدمة منحة من وزارة البيئة للجامعة، وذلك ضمن مسابقة "صحتنا في كوكبنا".

وأضاف رئيس الجامعة، أن المجلس وافق على قيام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتنفيذ عدد من القوافل التوعوية بالقرى التي تنتشر فيها الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إلى جانب تنفيذ عدد من الندوات التوعوية للطلاب داخل الكليات عن مكافحة وضع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بالإضافة إلى الموافقة على عقد ورش عمل تحت عنوان "تطور طرق تربية سلالة الأغنام السوهاجي كسلالة واعدة للأغنام للتربية في سوهاج وصعيد مصر بين والتحديات والمستقبل"، خلال شهر مايو القادم.

الجدير بالذكر أن المجلس وافق على تعيين عضوين من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية في وظيفة أستاذ مساعد، بالإضافة إلى تعيين 4 عضو هيئة تدريس بكلية الطب في وظيفة مدرس، بالإضافة إلى الموافقة على منح درجة الدكتوراة لعدد 5 من أعضاء هيئة التدريس بكليات الآداب، الطب البشري العلوم والزراعة، ومنح درجة الماجستير لـ15 من أعضاء هيئة التدريس بكليات "الطب، التربية، التجارة، الآثار، التربية الرياضية العلوم والآداب".