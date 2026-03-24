بيع عقود نفط ضخمة قبل تغريدة مفاوضات ترامب وإيران بدقائق

جرى تداول عقود لملايين البراميل من النفط قبل نحو 15 دقيقة من تغريدة نشرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى تراجع أسعار الخام بنسبة 14%.

بيعت عقود مستقبلية تعادل 6 ملايين برميل على الأقل من خامي برنت وغرب تكساس الوسيط خلال دقيقتين أمس الاثنين، وفقاً لبيانات البورصة التي جمعتها "بلومبرج".

بلغ متوسط التداول لنفس الفترة خلال أيام التداول الخمسة السابقة نحو 700 عقد، أي ما يعادل 700 ألف برميل.

تحول مفاجئ في موقف ترمب نحو التهدئة والمفاوضات إيران نشر ترمب التغريدة على منصة "تروث سوشيال"، ذكر فيها أن الولايات المتحدة ستؤجل الضربات ضد البنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام، مضيفاً أنها تجري "محادثات مثمرة" مع تلك الدولة الشرق أوسطية.

وكان الرئيس قد هدد يوم السبت الماضي، بشن الهجمات في غضون 48 ساعة ما لم تفتح إيران مضيق هرمز، وهو الممر المائي الحيوي الذي يمر عبره عادة نحو خمس نفط العالم.

تحديات إدارة المخاطر وسط التقلبات الحادة قال روبرت ريني، رئيس أبحاث السلع والكربون في شركة "ويستباك بنكينج" "بالأمس، كنا نعد الساعات حتى يبدأ ترمب في (محو) محطات الطاقة الإيرانية، واليوم نعد الأيام التي تسبق إبرام ('اتفاق) مع إيران". وأضاف: "المتداولون يواجهون تحدياً كبيراً في إدارة المخاطر والتقلبات بين هذين الطرفين".

وبلغت القيمة الاسمية لتلك العقود نحو 650 مليون دولار قبل أن يؤدي منشور ترمب إلى هبوط الأسعار بشكل حاد.

غموض الاستراتيجيات المنفذة وهوية الأطراف ولا يُعرف ما إذا كانت تلك العقود جزءاً من استراتيجية أوسع تشمل أدوات مشتقة أخرى مثل تداول عقود الخام ذات الآجال المختلفة أو عقود الخيارات. كما لم تتضح هوية الجهات المقابلة في تلك الصفقات على الفور.

وقال ريني: "آخر ما يريده المشاركون في السوق هو رؤية أي دلائل على تنفيذ صفقات ضخمة ومربحة للغاية قبيل هذه التقلبات الحادة مباشرة".



