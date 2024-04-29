مجموعة الدول السبع تتفق على التخلص التدريجي من الفحم بحلول عام 2035

اتفقت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبري على تحديد فترة النصف الأول من ثلاثينيات القرن الحالي للتخلص التدريجي من الفحم، حسبما أفاد وزير الطاقة البريطاني أندرو بويي، وهي نقطة تحول رئيسية لبعض الاقتصادات الصناعية الأكثر تقدما في العالم والتي تسعى إلى التحول إلى وقود أكثر استدامة.

وقال بويي لقناة "كلاس سي ان بي سي" إن "التفاف مجموعة السبع حول المائدة وتوجيه هذه الإشارة إلى العالم، أننا الاقتصادات المتقدمة في العالم نلتزم بالتخلص التدريجي من الفحم بحلول أوائل ثلاثينات القرن الحالي هي أمر لا يصدق"، واصفا الاتفاق بأنه "تاريخي".

واتفقت دول مجموعة السبع وهي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا واليابان وإيطاليا على هذا الموعد بعد محادثات عقدت اليوم الاثنين تحت رئاسة إيطاليا للمجموعة.

ومن المتوقع أن يشكل هذا الهدف جزءا من البيان الختامي، ولم تؤكده إيطاليا رسميا بعد، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ويعد اجتماع المجموعة الذي عقد في مدينة تورينو الإيطالية لحظة محورية للدول التي تتطلع إلى رسم مسار مستدام في المستقبل لاحتياجاتها من الطاقة بعدما تسبب غزو روسيا لأوكرانيا في قلب التوازن بين العرض والطلب الذي كان مستمرا لسنوات.