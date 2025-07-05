مصرف «أبو ظبى الإسلامى ــ مصر» يُصدر تقريره الثانى للاستدامة لعام 2024

فى خطوة تؤكد ريادته فى مجال الصيرفة الإسلامية المستدامة، أعلن مصرف «أبو ظبى الإسلامى - مصر ADIB-Egypt»، عن إصداره لتقريره السنوى الثانى للاستدامة لعام 2024، بالتوافق مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI).

يستعرض التقرير، الذى يغطى الفترة من يناير إلى ديسمبر 2024، جهود المصرف المبذولة فى مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، ويقدم قراءة واقعية لوضع الاستدامة فى المصرف، وكيف أنها ضمن خطته وأنشطته، بما يعكس التزامه الراسخ بدعم التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام.

جاء إصدار «أبو ظبى الإسلامى - مصر ADIB-Egypt» للتقرير من منطلق تبنيه الكامل لمفهوم الاستدامة والتمويل المستدام، والتى باتت من أهم عوامل تقييم المؤسسات المصرفية محليًا ودوليًا، ومن أجل تسليط الضوء على الممارسات والجهود المبذولة التى تعكس ريادة المصرف فى مجال الاستدامة فى المنطقة، وذلك بإشادة العديد من المؤسسات والجهات الدولية فى مجال المال والأعمال، التى منحته مجموعة من الجوائز والتصنيفات العالمية، تقديرا لمجهوداته المتواصلة فى مجال الإستدامة والتمويل المستدام.

وقد حصد مصرف «أبو ظبى الإسلامى - مصر ADIB-Egypt 5» جوائز عالمية مرموقة، لتعكس مكانته المتقدمة على المستويين المحلى والإقليمى فى مجال الإستدامة، شملت:

• جائزة البنك الإسلامى الأكثر استدامة فى مصر لعام 2025م – من مجلة International Business Magazine.

• جائزة أفضل بنك إسلامى للتمويل المستدام – مصر 2025م – من مجلة Global Brands Magazine.

• جائزة أفضل بنك إسلامى مستدام فى مصر لعام 2025م – من مجلة World Economic Magazine.

• جائزة التميز العربى للاستدامة 2025م – من جامعة الدول العربية.

• جائزة أفضل بنك إسلامى مستدام لعام 2025م – من مجلة Global Brand.

فى الإطار نفسه تم تكريم محمد على، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمصرف «أبو ظبى الإسلامى - مصر ADIB-Egypt»، كأحد أبرز قادة الاستدامة المؤثرين فى المنطقة العربية من قِبل جامعة الدول العربية، تقديرًا لدوره القيادى فى ترسيخ ثقافة الاستدامة فى القطاع المالى.

وتعليقا على إصدار التقرير السنوى الثانى للاستدامة لعام 2024؛ قال محمد على، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمصرف: «تُعد الاستدامة ركيزة أساسية فى استراتيجيتنا المؤسسية، ويأتى إطلاق المصرف لتقريره الثانى عن الاستدامة وفقًا لمعايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI) تجسيدًا لهذا الالتزام، حيث يركز التقرير على الدور الفعال لعملية تضمين مؤشرات وعناصر الاستدامة لدى المصرف، واعتماده للتمويل المستدام كممارسة فعّالة، والعمل على دمج العناصر البيئية والاجتماعية ضمن أنشطته وأطر العمل التى يسير عليها، لمواكبة التطورات المتلاحقة عالميا ومحليا، بما يعزز من دورنا فى دعم الاقتصاد المصرى، كأحد الثوابت التى تتضمنها استراتيجيتنا الشاملة».

وأضاف: «يعكس حصول المصرف على تكريم من المؤسسات والجهات الدولية فى مجال المال والأعمال، التزامنا بتحقيق التكامل بين الشريعة الإسلامية والممارسات المستدامة، بما يعزز من دور المصرف كمؤسسة مالية مسئولة، تُسهم فى تنمية المجتمع وحماية البيئة وتحقيق النمو الاقتصادى».

من ناحية أخرى، وفى إطار التزامه المستمر بالاستدامة، نفّذ المصرف سلسلة من المبادرات النوعية خلال النصف الأول من 2025 شملت:

• إصدار تقريره الرابع للبصمة الكربونية، تأكيدًا على مسئولية المصرف البيئية وسعيه لتقليل الانبعاثات ودعم الممارسات الصديقة للبيئة.

• رعاية أكبر سباق جماهيرى فى مصر بالتعاون مع الجامعة البريطانية، بمشاركة أكثر من 7000 متسابق، دعمًا لهدف التنمية المستدامة الرابع (SDG 4) المتعلق بالتعليم الجيد.

• الانضمام إلى مبادرة Chapter Zero Egypt لدعم العمل المناخى، فى خطوة تعكس التزام المصرف بتعزيز دور الحوكمة البيئية.

كما يواصل المصرف استثماراته فى برامج المسئولية المجتمعية (CSR)، عبر مؤسسته الخيرية، لتقديم مبادرات ذات تأثير فعلى على المجتمع، تشمل التمكين الاقتصادى، والتعليم، والشمول المالى.