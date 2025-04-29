اعتقال شاب بتهمة التخطيط لهجوم على كنيس يهودي في ألمانيا

نفذت السلطات الألمانية أمر اعتقال بحق شاب /19 عاما/ بسبب خططه لمهاجمة الكنيس اليهودي في مدينة هاله الألمانية.

وأعلن الادعاء العام اليوم الثلاثاء أنه يُشتبه في أن الشاب أعلن مرارا عن خطته ذات الدوافع اليمينية المتطرفة في مجموعة دردشة على تطبيق تيليجرام، ودبر سلاحا ناريا في فبراير لتنفيذ خطته،

وأوضح الادعاء العام أن المتهم لم يضع موعدا محددا لارتكاب الجريمة.وأصدرت محكمة هاله، بناء على طلب النيابة العامة، مذكرة توقيف بحق الشاب بتهمة التحضير لارتكاب عمل عنف خطير يعرض الدولة للخطر عبر حيازة سلاح ناري غير مرخص. وبحسب النيابة العامة، نفى المتهم التخطيط بشكل جدي لتنفيذ الهجوم.

وتم القبض على المتهم في سويسرا في 14 فبراير الماضي، وكان يعيش سابقا في مدينة هاله بولاية سكسونيا-أنهالت الألمانية. وجاء في بيان الادعاء العام: "خلال عملية الاعتقال، أنه تم ضبط مسدس طويل بالإضافة إلى أجهزة اتصال إلكترونية التي لا يزال تحليلها مستمرا"، وتم تسليم المتهم ونقله إلى السلطات الألمانية في 22 أبريل الجاري.

وكان الكنيس اليهودي في هاله بالفعل تعرض لهجوم في 9 أكتوبر 2019، عندما حاول متطرف يميني من ولاية سكسونيا-أنهالت اقتحام الكنيس أثناء احتفالات بأهم عيد يهودي، يوم الغفران. وعندما فشل المتطرف في اجتياز الباب المحمي للمعبد، أطلق النار على أحد المارة /40 عاما/ في الشارع واقتحم مطعما للوجبات الخفيفة بالقرب من المعبد، حيث قتل شابا يبلغ من العمر 20 عاما.

وأثناء فراره من الشرطة، تسبب المهاجم في إصابة المزيد من الأشخاص قبل أن يتم إيقافه أخيرا. وحكم على القاتل لاحقا بالسجن مدى الحياة، ثم بالحبس الاحتياطي.