محكمة العدل الأوروبية تطالب مالطا بإغلاق برنامج جواز السفر الذهبي لانتهاكه قانون الاتحاد الأوروبي

أصدرت محكمة العدل الأوروبية اليوم الثلاثاء أمرا لمالطا بإغلاق برنامجها " جواز السفر الذهبي" لانتهاكه قانون الاتحاد الأوروبي، بعدما علقت مالطا البرنامج للمواطنين من روسيا وبيلاروس.

وقال قاضي في المحكمة في لوكسمبورج إن البرنامج " يضفي الطابع التجاري على منح جنسية دولة عضو وبالتالي جنسية الاتحاد ".

وأضاف القاضي أنه وفقا للبرنامج ، وهو من ضمن أواخر البرامج من نوعها في أوروبا، يتيح للأثرياء شراء جنسية الاتحاد الأوروبي" أخفقت مالطا في الوفاء بالتزاماتها" تجاه الاتحاد الأوروبي.

وكانت المفوضية الأوروبية قد دشنت إجراءات انتهاك ضد مالطا وقبرص عام 2020 بشأن برامج جوازات السفر الذهبية بالبلدين. و بعدما أنهت قبرص العمل بالبرنامج عام 2021 وبلغاريا عام 2022، كانت مالطا من أواخر الدول التي تتبنى البرنامج الذي كان يحظى بقبول واسع النطاق في أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة لتعزيز الإيرادات خاصة في بعض الدول الأكثر تضررا من الأزمة المالية 2009.