زعيمة الحزب الاشتراكي الألماني تنفي اعتزامها شغل منصب وزاري

نفت متحدثة باسم اندريا ناليس، زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، صحة تقرير تحدث عن اعتزام زعيمة الحزب العودة إلى الحكومة و شغل منصب وزاري.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت المتحدثة اليوم الأربعاء، إن ما ورد في التقرير " هراء محض".

كانت صحيفة "الجماينه تسايتونج" في مدينة ماينتس ذكرت على موقعها الإلكتروني أن ناليس، التي تشغل أيضا رئاسة الكتلة البرلمانية للحزب، تحاول إنقاذ نفسها في ظل الأزمة التي تمر بها قيادة الكتلة بعد الهزيمة المريرة التي مني بها الحزب في انتخابات برلمان أوروبا.

كانت ناليس أعلنت أول أمس الاثنين اعتزامها ترشيح نفسها في انتخابات مبكرة للكتلة البرلمانية للحزب، الأسبوع المقبل، وذلك بعد هزيمة الاشتراكيين في الانتخابات الأوروبية وفي انتخابات ولاية بريمن.

وأوضحت ناليس أنها اقترحت على هيئات كتلتها البرلمانية إجراء تصويت مبكر يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل" وإذا ما قوبلت بتحد، فإنني سأمضي قدما بقناع مكشوف ".

وأضافت الصحيفة أن ناليس تحاول استباق الحصول على نتيجة سيئة في هذه الانتخابات أو حتى هزيمتها، وذلك من خلال العودة إلى وزارة العمل التي كانت تشغلها في الدورة التشريعية السابقة.

تجدر الإشارة إلى أن توقعات انتخابات برلمان أوروبا أفادت بأن تحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي حصل في انتخابات البرلمان الأوروبي على المركز الأول، وتلاه حزب الخضر وليس الحزب الاشتراكي، الشريك في الائتلاف الحاكم، وذلك لأول مرة في انتخابات تجرى على المستوى الاتحادي في ألمانيا.

وفي ذات السياق، أظهرت نتائج استقراء لرئاسة الانتخابات في ولاية بريمن الألمانية مساء الأحد الماضي أن حزب ميركل المسيحي الديمقراطي تمكن من إزاحة الحزب الاشتراكي وتصدر نتائج انتخابات الولاية وذلك لأول مرة في تاريخه منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية منذ أكثر من 70 عاما.