الخضر الألماني: على الائتلاف الحاكم اتخاذ إجراء مشترك فيما يتعلق بحماية المناخ

طلبت مسؤولة برلمانية بارزة بحزب الخضر الألماني من الحكومة الاتحادية اتخاذ إجراء يشمل شركاء الائتلاف الحاكم في موضوع حماية المناخ.

وقالت المديرة البرلمانية للحزب، شتفي لمكه، اليوم الأربعاء لإذاعة جنوب غربي ألمانيا "إس دبليو أر" إنه لم يكن تصرفا "ذكيا تماما" من وزيرة البيئة الاتحادية سفنيا شولتسه أن تمرر سريعا قانون حماية المناخ بعد يوم واحد من انتخابات البرلمان الأوروبي وأن تنقل القانون إلى مرحلة التنسيق الوزاري.

وأضافت: "يتعلق الأمر باتخاذ إجراء مشترك للحكومة الاتحادية وليس بسباق لمن يمكنه تعويض نتيجة الانتخابات على أمثل وجه".

ووصفت البرلمانية البارزة من حزب الخضر تحول المناخ بأنه "تهديد لحياتنا في الشكل الذي نحيا به حتى الآن".

يشار إلى أن الطريق نحو تحقيق المزيد من حماية المناخ يعد محل جدل داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا، والمكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الذي يضم حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا.

وتسعى وزيرة البيئة الألمانية، التي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى وضع قواعد تنظم عدد القطاعات التي يتعين عليها خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري مثل النقل والصناعة والزراعة تدريجيا بموجب قانون، وتنازلت الوزيرة في مشروع القانون للإدارات المختصة عن كيفية تحديد الإجراءات الملموسة للقيام بذلك. ولكن هناك معارضات كبرى ضد هذه الآلية في الاتحاد المسيحي.

وكانت وزارة البيئة الألمانية بدأت أول أمس الاثنين التنسيق الوزاري لقانون حماية المناخ –دون موافقة ديوان المستشارية.

وقالت شولتسه بالنظر إلى الانتخابات الأوروبية إن المواطنين أعربوا بوضوح خلال الانتخابات عن أنهم قلقون من تغير المناخ.