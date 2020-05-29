ممثل الأمم المتحدة في الصومال يدين مقتل عاملين في مجال الصحة

أدان ممثل الأمم المتحدة في الصومال آدم عبد المولى خطف ومقتل سبعة من العاملين في المجال الطبي، ومدني في جنوب شرق البلاد، وذلك في بيان جرى توزيعه اليوم الجمعة.

وقال آدم عبد المولى: "تشير المعلومات الأولية إلى أنهم قتلوا بطريقة وحشية".

وأضاف أن المسلحين اختطفوا الرجال الثمانية من عيادة تديرها مؤسسة زمزم المحلية في قرية جولولي، بمنطقة شبيلى الوسطى أمس الأول الأربعاء.

وأصدرت الحكومة الصومالية بيانا أدانت فيه الهجمات وأمرت بإجراء تحقيق سريع.

وقال عبد المولى: "لا يصدق أن هذا الهجوم يأتي في وقت تكافح فيه الصومال من أجل احتواء تهديد ثلاثي: جائحة وفيضان وغزو الجراد الصحراوي".

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن عملية القتل ولكن يذكر أن جماعة الشباب المسلحة تنشط في هذه المنطقة.