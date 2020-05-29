توقعات بالتوصل إلى لقاح لعلاج كورونا بحلول أكتوبر المقبل

رجح ألبرت بورلا رئيس شركة فايزر العملاقة للأدوية التوصل إلي لقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى تحديات شاقة تتمثل في الحاجة إلى 15 مليار جرعة من اللقاح للقضاء على كورونا كليًا.

وقال بورلا في تصريحات نقلها موقع "تايمز أوف إسرائيل الإخباري" إنه "إذا سارت الأمور على ما يرام، سيكون لدينا ما يكفي من الأدلة على السلامة والفعالية حتى نتمكن من الحصول على لقاح في نهاية أكتوبر المقبل".

وتجري شركة فايزر تجارب سريرية مع شركة "بيونتيك" الألمانية على لقاحات محتملة عدة في أوروبا والولايات المتحدة.

بدوره، قال باسكال سوريوت رئيس شركة استرازينيكا في مؤتمر صحفى افتراضي "إن أمل الكثير من الناس هو أن يكون لدينا لقاح، نأمل أن يكون لدينا عدد كاف منه، بنهاية هذا العام".

وتشارك شركة استرازينيكا مع جامعة أكسفورد في جهود تطوير وتوزيع لقاح تجري عليه اختبارات في بريطانيا.

ويخوض أكثر من 100 مختبر في جميع أنحاء العالم في سباق من أجل التوصل إلى لقاح ضد الفيروس المستجد بما في ذلك 10 لقاحات وصلت إلى مرحلة التجربة السريرية.

وأوقفت العديد من شركات الأدوية في جيمع أنحاء العالم تجاربها السريرية للأمراض الأخرى من أجل تركيز الجهود على إيجاد لقاح لفيروس كورونا.

وإحدي التحديات أمام التجارب السريرية للقاحات في أن معدلات انتقال العدوى آخذة في الإنخفاض بسرعة في أوروبا حيث تجري بعض هذه التجارب.