البر الرئيسي الصيني يسجل حالتي إصابة محليتين جديدتين بكوفيد-19

ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية في تقريرها اليومي، اليوم السبت، أن البر الرئيسي الصيني سجل يوم أمس الجمعة حالتي إصابة جديدتين محليتي العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مقاطعة قوانجدونج.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، شهد يوم الجمعة تسجيل 14 حالة إصابة وافدة جديدة في البر الرئيسي، بينها سبع في شانغهاي، وحالتان في كل من سيتشوان وشنشي، وحالة واحدة في كل من تشجيانج وفوجيان وقوانجدونج.

ولم يتم تسجيل حالات جديدة مشتبه بإصابتها، أو وفيات جديدة متعلقة بالمرض يوم الجمعة، بحسب اللجنة.

وتم الإبلاغ عن إجمالي 6033 حالة وافدة في البر الرئيسي الصيني حتى نهاية يوم الجمعة، غادرت منها 5740 حالة المستشفيات بعد شفائها، بينما لا يزال 293 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات، ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات بين الحالات الوافدة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 91061 إصابة حتى الجمعة، بما في ذلك 318 مريضا يتلقون العلاج، أربعة منهم في حالة خطيرة.