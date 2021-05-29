أعلن الفنان أحمد الفيشاوي، منذ قليل، عبر حسابه على إنستجرام، طرح أغنيته الجديدة "الحرية"، غدا، في الثامنة مساءا، وهي الأغنية التي تم تأجيل طرحها حدادا على وفاة الفنان الكبير سمير غانم، حيث أهدى الفيشاوي الأغنية لروحه.

من ناحية أخرى.. يواصل أحمد الفيشاوي تصوير مشاهده في فيلم ريتسا، ويشاركه البطولة كل من محمود حميدة وعائشة بن أحمد ومحمد الشرنوبي ومي الغيطي وأسماء جلال ومايان السيد، كما ينتظر طرح فيلمه الجديد “30 مارس” بدور العرض السينمائي، ويشاركه البطولة دينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد علي رزق وأحمد خالد صالح.