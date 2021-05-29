محافظ الوادي الجديد يتفقد مستشفى الفرافرة المركزي للاطمئنان على أرصدة الأدوية

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، مستشفى الفرافرة المركزي خلال جولته التفقدية للمركز، والتي رافقه فيها جهاد متولي نائب رئيس المركز، والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، حيث تفقد الأقسام المختلفة، واطمئن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية و اللقاح و خاصة اللازمة لعلاج فيروس كورونا.

وأكد سرعة تطعيم جميع العاملين بالوحدات المحلية والخدمية بلقاح فيروس كورونا، وتجهيز جناح عزل جديد لمرضى كورونا ودعمه بأجهزة تكييف وأسرة.

ووجه بزيادة حافز الأطباء العاملين بالفرافرة لتشجيعهم، وسد العجز ببعض التخصصات الطبية، ودراسة انتداب أطباء من مركزي الخارجة والداخلة للعمل في الفرافرة بالتناوب.