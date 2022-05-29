موسيماني من المغرب: احذروا الأهلي في أي مكان

بدا بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي واثقا قبل مواجهة الوداد البيضاوي، غدا الإثنين، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

قال موسيماني في المؤتمر الصحفي الخاص بالنهائي اليوم الأحد "نخوض مباراة بعد موسم شاق لفريقين وصلا لنهائي إفريقيا بعد مشوار طويل، خاضا خلاله ١٥ مباراة، وهو ما يعني قرابة نصف موسم تقريبا، وكل فريق يريد المكسب لتتويج مجهوده".

أضاف بيتسو "المباراة صعبة تشبه نفس أجواء والضغوط التي تعرضنا لها أمام الرجاء، ونحن نتوقع مثلها غدًا، لكننا قادرون على التعامل معها".

شدد المدير الفني للأهلي "أحترم الوداد بشدة، لأنه تأهل لهذا النهائي أكثر من مرة في السنوات الأخيرة، وبالمناسبة تجمعني علاقة طيبة للغاية مع نادي الوداد ورئيسه ومعظم لاعبيه، ولكني هنا للدفاع عن مهمتي ومسيرتي مع الأهلي وعلاقتي الطيبة بالوداد لا تعني أي شيء لأن انتمائي للأهلي".

وعن خوض النهائي في المغرب، قال موسيماني "نلعب النهائي في أي مكان يتم تحديده، والدليل نحن هنا في المغرب وأي أمور أخرى لا أتحدث عنها؛ لأن تركيزي في الملعب، وهذا لا يعني أن العناصر الخارجية لا يكون لها دور سواء من جمهور أو ملعب، ولكن تفكيرنا الآن في المباراة داخل الملعب فقط".

تطرق بيتسو موسيماني للحديث عن الغيابات "فريقنا دائما جاهز ويلعب بدون لاعبين كبار في أوقات كثيرة، وهذا جزء من رؤيتنا خلال آخر سنتين، نشارك بدون عناصر مهمة، وهذا ما حدث في كأس العالم للأندية، فأنا شاركت بدون ٩ لاعبين، ومحمد الشناوي قائد الفريق نفسه كان غائبا عنا".

تابع المدرب الجنوب أفريقي "نحن لا نخلق أعذارًا في أي وقت أو خسارة نحن مستمرون في الأداء وكل عناصر الفريق جاهزة وتودي دورها".

واختتم موسيماني تصريحاته قائلا "الأهلي في النهائي للمرة الثالثة على التوالي، يجب الحذر من مواجهة الأهلي في أي مكان، واحترام تاريخ هذا النادي، نؤمن بفرصنا بالفوز بالرغم من أي صعوبات تواجهنا، فريق الوداد المغربي كبير، ويملك تاريخا كبيرا ونلعب أمامهم على أرضهم، ولكن نحن هنا لكي نلعب ونمثل الأهلي واسمه الكبير القادر على المنافسة في كل المحافل والظروف".