خاص- معين الشعباني يرحل عن المصري وحسام حسن يقترب من تدريب الفريق

اقترب الثنائي حسام وإبراهيم حسن، من تدريب فريق المصري البورسعيدي بعد الخسارة التي تلقاها الفريق أمام بيراميدز بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي اقيم على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ 21 للدوري الممتاز.

وكشف مصدر أن حسام وإبراهيم حسن مجتمعان مع سمير حلبية، رئيس نادي المصري البورسعيدي، ومن المقرر أن يتفقان على جميع البنود الخاصة قبل الإعلان الرسمي عن توليه المهمة رسميا.

وشدد المصدر على أن إدارة النادي البورسعيدي قررت فسخ التعاقد مع التونسي معين الشعباني المدير الفني للفريق، بالتراضي بين الطرفين بعد انتهاء مباراة بيراميدز.

وشهدت الفترة الماضية تراجعاً ملحوظاً فى نتائج النادى المصرى، حيث لم يحصد الفريق البورسعيدى سوى نقطة واحدة فى 8 مباريات متتالية، وذلك منذ الفوز على الأهلي بهدف نظيف، حيث خاض المصري بعدها 8 مباريات تعادل في مباراة واحدة وخسر 7 لقاءات أخرى، ليحصد نقطة واحدة من أصل 24 نقطة.