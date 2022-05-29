زار الأسطورة الإيطالية فرانشيسكو توتي لاعب نادي إيه سي روما، ومنتخب إيطاليا السابق، اليوم السبت، المتحف القومي للحضارة المصرية في منطقة الفسطاط بالقاهرة، على هامش زيارته الحالية إلى مصر.

وكان في استقبال اللاعب الإيطالي، الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، حيث رحب به، و قام بإعطائه فكرة عن المتحف وتاريخ إنشائه وما يضمه من مقتنيات أثرية فريده تحكي تاريخ الحضارة المصرية على مر العصور، والمومياوات الملكية التي تم نقلها من المتحف المصري بالتحرير في موكب مهيب.

وقام توتي بجولة داخل المتحف شملت قاعات العرض المركزي والنسيج المصري، والمومياوات الملكية.

وخلال الجولة، أبدى توتي سعادته بهذه الجولة، وعظمة ما يضمه المتحف من مقتنيات أثرية فريدة لم يشاهد مثلها من قبل..كما حرص اللاعب خلال الجولة على التقاط الصور التذكارية له داخل المتحف.

ومن جانبه، أكد رئيس هيئة المتحف، أن استقبال المتحف لهذه الزيارات يرسل صورة إيجابية عن المقصد المقصد السياحي المصري ويجعل من المتحف واجهه أساسية في البرامج السياحية، وأن المتحف مستعد دائما لاستقبال السائحين والوفود من جميع دول العالم.



