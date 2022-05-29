محافظ المنيا: توريد 401 ألف طن من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية

القاضي يشيد بانتظام أعمال التوريد والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والمزارعين

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن توريد 401803 طن و282 كيلو جراما، من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية، منذ بدء موسم حصاد 2022، من خلال 44 موقع تخزيني تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة؛ لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح.

قال المحافظ، إن إجمالي المساحة المنزرعة بالإقماح بنطاق المحافظة تبلغ 250 ألف فدان، وإجمالي المستهدف من أعمال التوريد يبلغ 450 ألف طن من الاقماح، حيث تم توريد 401 ألف طن بالشون والصوامع الحكومية، مشيداً بتوحيد الجهود والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والمزارعين والفلاحين؛ لاستلام أكبر كمية من المحصول خلال الموسم الحالي والذي يعد استثنائيا، نظرا للظروف الدولية التي يمر بها العالم وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتابع محافظ المنيا، أمس السبت، أعمال توريد محصول القمح بشونة المسيد التابعة لمركز العدوة، شمال المحافظة، للتأكد من انتظام أعمال التوريد وتذليل كافة العقبات للتسهيل على المزارعين لتحقيق المستهدف من الكميات المطلوبة من أعمال التوريد.