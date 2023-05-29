رئيس منطقة فينيتو الإيطالية: السائل الأخضر في القناة الكبرى بالبندقية ليس خطيرا

أظهرت النتائج الأولية أن السائل الأخضر الفاقع في القناة الكبرى الشهيرة بمدينة البندقية ليس خطيرا.

ونشر لوكا زايا، رئيس منطقة فينيتو الإيطالية المحيطة بالبندقية، الخبر، عبر حسابه على تويتر اليوم الاثنين.

وقال خبراء من وكالة "أربا فينيتو" لحماية البيئة، بعد تقييم العينات، إن السائل الأخضر هو على الأرجح مادة تلوبن عضوية.

وقال زايا إنه يتم استخدام هذه المادة في عمليات فحص المياه أو أبحاث الكهوف، مضيفا أنه لا يوجد خطر من حدوث تلوث للمياه.

ومع ذلك، انتقد زايا كون البندقية أصبحت "نقطة انطلاق للناشطين".

وظهرت البقعة الخضراء صباح أمس الأحد في المياه بالقرب من جسر ريالتو الشهير.

ولم يتضح إذا ما كان هذا احتجاجا من قبل الناشطين في مجال البيئة الذين قاموا مؤخرا بأعمال في مواقع معروفة في إيطاليا، حيث لم يعلن أحد عن مسئوليته حتى الآن.