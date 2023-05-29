 وزيرا التنمية والتخطيط يتجولان في شوارع العريش بشمال سيناء - بوابة الشروق
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وزيرا التنمية والتخطيط يتجولان في شوارع العريش بشمال سيناء

مصطفى سنجر
نشر في: الإثنين 29 مايو 2023 - 12:01 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 مايو 2023 - 12:01 ص

أجرى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، جولة تفقدية سيرا على الأقدام في شوارع مدينة العريش.

جاء ذلك خلال زيارة وزيرا التنمية المحلية والتخطيط لشمال سيناء، وافتتحا خلالها المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، والمركز التكنولوجي بمدينة العريش، ومركز إصدار التراخيص للمحال التجارية بالعريش، وتفقد مجمع الورش الصناعية بالمنطقة الحرفية بحي المساعيد بالعريش.

وخلال الجولة، تفقد الوزيران برفقة المحافظ، شارعي 23 و26 يوليو وميدان السادات وشارع علي بن أبي طالب، بوسط مدينة العريش.

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