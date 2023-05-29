القيادة السعودية تهنئ أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية

هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، يوم الأحد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وبعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة، لأردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية تركيا لفترة رئاسية جديدة.

وقال الملك:"بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب الجمهورية التركية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، مشيدين بهذه المناسبة بالعلاقات الأخوية التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والتي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة"، بحسب وكالة الانباء السعودية"واس".

كما بعث الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة لأردوغان جاء فيها :"بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، يسرني أن أبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب الجمهورية التركية الشقيق المزيد من التقدم والرقي".