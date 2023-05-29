الاحتلال الإسرائيلي يصيب 8 فلسطينيين بالرصاص ويعتقل 2 آخرين خلال اقتحام جنين

أصيب ثمانية فلسطينيين بالرصاص الحي، أحدهم بجروح خطيرة، واعتقل آخران، خلال اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، عدة أحياء من مدينة جنين.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور، وإن قناصتها اعتلوا أسطح عدد من البنايات، خاصة في محيط مستشفى جنين الحكومي.

وأضافت المصادر أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة من المدينة، أطلقت خلالها الرصاص الحي باتجاههم، ما أدى الى إصابة ثمانية منهم، أحدهم بجروح حرجة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من نقل المصابين، وقامت إحدى آلياتها بصدم مركبتي إسعاف، وألحقت بهما أضرارًا مادية.

ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات إلى مدينة جنين، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت شابين.