الإصابة تبعد الجندي عن المشاركة في نهائي كأس العالم للخماسي الحديث

أعلن أحمد الجندي البطل الأولمبي في الخماسي الحديث اليوم الإثنين انسحابه من المشاركة في نهائي كأس العالم للخماسي الحديث المقرر اقامته في تركيا وذلك عقب تعرضه للإصابة بخلع في الكتف.

واعلن الجندي عن ذلك عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام حيث قال: "من المحزن أن أعلن أنني لن أتنافس في نهائي كأس العالم، وهو أول حدث مؤهل أولمبي، بسبب خلع الكتف الثاني في تدريب ركوب الخيل الأخير قبل التوجه إلى أنقرة!".

وأضاف: "إنها الثانية خلال عام وأنا حزين بشكل لا يصدق من هذه النكسة، حيث كنت أتطلع بشغف إلى تمثيل بلدي على الساحة العالمية مرة أخرى.. امتلأت الرحلة إلى هذه النقطة بالتفاني والتضحية والتصميم الذي لا يتزعزع. ومع ذلك في بعض الأحيان تلقي الحياة تحديات غير متوقعة في طريقنا، وتختبر مرونتنا".

وأتم: "على الرغم من أن هذه النكسة محبطة، إلا أنها لن تكسرني.. أنا مصمم على العودة قريبا إن شاء الله، أكثر تصميما وتركيزا من أي وقت مضى..سأستغل هذا الوقت للشفاء وإعادة التأهيل والتدريب بلا هوادة للتحضير للمعارك المستقبلية التي تنتظرنا".

يذكر أن أحمد الجندي كان غاب لفترة طويلة عن المشاركة في البطولات بسبب الإصابة في الكتف التي تعرض لها منذ فترة حتى تعافى وعاد للمشاركة في البطولات.

ويعد الجندي أحد أهم أبطال مصر عامة وفي الخماسي الحديث خاصة والذي تضع مصر الكثير من الأمال عليه في تحقيق ميدالية أولمبية في الدورة الأولمبية القادمة بباريس.