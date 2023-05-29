بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي للمطربة شذى حسون بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وأعربت المطربة شذى حسون عن سعادتها بتواجدها في مصر، قائلة: "مصر بلد الفن الأصيل، وأي فنان يجب أن يكون له بصمة بها، وأحببت أن أطلق أولى أغاني ألبومي الجديد (حلم عمري) باللهجة المصرية، وسعيدة بردود الفعل عليها، خاصة أنها حققت قرابة 4 مليون مشاهدة في وقت قصير".

وأوضحت أن أغنية "حلم عمري" تعد ثاني تجاربها في الغناء باللهجة المصرية، فسبق وتعاونت مع المطرب محمد قماح في أغنية "كلمة حلوة"، التي صدرت قبل عامين.

وأشارت إلى أن فيديو كليب الأغنية تطلب مجهودا كبيرا في تحضيره، خاصة أنه يشبه الفيلم القصير، فهو يجمع بين الحركة والقصة الرومانسية، حيث يبرز قوة الحب وقدرته على مواجهة أي صعوبات، مضيفة إلى أن التصوير تم في لبنان في شهر رمضان الماضي بدلا من مصر؛ لأن الوضع بها كان أسهل تقنيا.

جدير بالذكر أن المطربة شذى حسون قد طرحت، مؤخرا، أغنية "حلم عمري" باللهجة المصرية على طريقة الفيديو كليب، تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد، وهي من كلمات حسام سعيد، وألحان محمد زعفراني، وتوزيع تيام طارق.