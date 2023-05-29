مسئول صحي أوغندي: مخاوف من انتشار نوع من الحصبة يصيب الأطفال والكبار

أعرب مسئول صحي محلى بأوغندا، عن مخاوفه من انتشار نوع من الحصبة يصيب الأطفال والكبار على السواء.

وذكرت تقارير صحفية محلية في أوغندا، أنه على الرغم من استئناف الدراسة للنصف الثاني من العام الدراسي اليوم الاثنين، قد تنتظر المدارس في مقاطعة بونديبوجيو الواقعة غربي البلاد فترة أطول قليلا، في أعقاب تفشي مرض الحصبة الذي حصد أرواح أربعة أشخاص حتى الآن.

ونقلت صحيفة مونيتور الأوغندية، عن مسئول الصحة بالمقاطعة، الطبيب كريستوفر كيتا، قوله إن المرض ينتشر بين الأطفال والكبار على السواء.

وأوضح قائلا: "نحن لا نزال ندرس هذا النوع من الحصبة لأنه يبدو خطيرا لكل من الصغار والكبار"، لافتا إلى أن من بين المرضى رجل عمره 50 عاما وأكثر.

وأعلن تسجيل 119 حالة إصابة بالحصبة، منها 97 حالة لأوغنديين بينما الإصابات الـ22 الأخرى كانت لطالبي لجوء قادمين من الكونغو.

وقال كيتا، إنه تأكد تفشي المرض بعدما جاءت نتيجة أربع عينات من أصل خمسة، تم إرسالها إلى معهد أبحاث الفيروسات الأوغندي، إيجابية في 26 أبريل الماضي.

وأكد أن تأجيل إعادة فتح المدارس لمدة أسبوع واحد، سيمكن المقاطعة من تنفيذ حملة تطعيم للأطفال ممن تقل أعمارهم عن 5 سنوات وزيادة حملة التوعية.

وتابع: "نخشى من إمكانية أن يتفاقم الوضع إذا سمحنا للمدارس بإعادة فتح أبوابها قبل تنفيذ حملة تطعيم جماعية".