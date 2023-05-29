 الجمهور عن حفل شيرين بتنظيم روتانا: تألق فوق العادة.. ولا توجد غلطة - بوابة الشروق
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الجمهور عن حفل شيرين بتنظيم روتانا: تألق فوق العادة.. ولا توجد غلطة

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

نشر في: الإثنين 29 مايو 2023 - 2:41 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 مايو 2023 - 2:41 ص

أشاد رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بالفنانة شيرين عبد الوهاب، وأداءها في الحفل الغنائي الذي تحييه حاليا بجدة، والذي تقيمه شركة روتانا، وحظى "اللوك" الذي ظهرت به شيرين على النصيب الأكبر من الإشادة، حيث تفادت كل الأخطاء التي ارتكبتها من قبل في ملابسها، فارتدت فستانا يناسب جسمها، لونه كشمير يلمع، وقامت بعمل تسريحة شعر بسيطة.

كما حرصت شيرين على التركيز في الغناء فقط، دون مبادلة الجمهور الحديث، وممازحتهم، الأمر الذي دفع بكثيرين للثناء على مظهرها، معلقين "شيرين اليوم ولا غلطة، ابتداء من فستان ومكياج وشعر، إضافة لهدوءها وتركيزها، وإحساسها وسلطنتها في الغناء".

وقام البعض بتدشين هاشتاج "شيرين فنانة لا تتكرر أبدا".

يذكر أن هذا الحفل هو الأول بعد الصلح بين شرين وشركة روتانا، إثر حدوث خلافات بينهما كادت أن تصل لفسخ التعاقد.

 

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