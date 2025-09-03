وافقت الولايات المتحدة على تقديم مساعدة بقيمة 5ر32 مليون دولار إلى نيجيريا للمساعدة في حل أزمة الجوع، وذلك في تحول نادر في السياسة الخارجية الأمريكية منذ أن أوقف الرئيس دونالد ترامب معظم المساعدات التي كانت تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقالت البعثة الأمريكية في نيجيريا في بيان اليوم الأربعاء إن التمويل سيوفر المساعدة الغذائية والدعم الغذائي للنازحين داخليا في المناطق المتضررة من النزاع.

وقالت مارجوت فان دير فيلدن، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في غرب أفريقيا، في يوليو الماضي إن انعدام الأمن وتقليص التمويل وضعا شمال نيجيريا في "أزمة جوع غير مسبوقة" قد تترك أكثر من 3ر1 مليون شخص بدون طعام وتدفع إلى إغلاق 150 عيادة تغذية في ولاية بورنو.

وقالت البعثة الأمريكية إن التبرع سيوفر الطعام ومساعدات التغذية لـ 764205 مستفيدا في جميع أنحاء شمال شرق وشمال غرب نيجيريا، أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان.

وأضافت أن "هذا يشمل توفير تغذية تكميلية لـ 41569 امرأة وفتاة حوامل ومرضعات و43235 طفلا من خلال قسائم الغذاء الإلكترونية".