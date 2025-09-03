أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إبقاء قوات بلاده في بولندا مع الاستعداد لزيادة عددها، مشددًا على أن واشنطن ستساعد وارسو على حماية نفسها.

جاء ذلك خلال استقبال ترامب، الرئيس البولندي كارول ناوروكي في البيت الأبيض.

وأضاف ترامب: نحن مع بولندا بكل ما أوتينا من قوة، وسنساعدها على حماية نفسها، وفقاً لشبكة يورونيوز الإخبارية.

وقال ترامب، الذي اتخذ خطوة غير معتادة بدعمه العلني لناوروكي في الانتخابات الأخيرة، إن العلاقات الأمريكية البولندية "لطالما كانت قوية لكنها الآن أفضل من أي وقت مضى".

وأشاد بفوز ناوروكي، معتبرًا أنه "انتصر بسهولة في سباق انتخابي صعب وأصبح أكثر شعبية مع مرور الوقت".

من جهته، شكر ناوروكي ترامب على دعمه، ووجه تحية خاصة للملايين من الأمريكيين من أصل بولندي، مؤكدًا أن الروابط بين البلدين تقوم على قيم مشتركة مثل الاستقلال والديمقراطية.