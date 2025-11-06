عواد: ظروف الزمالك الصعبة فوق مستوى الخيال

أعرب محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه أمام بيراميدز، في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.

وتغلب نادي الزمالك أمام بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي، من المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.

وقال محمد عواد في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية: "كلما كانت الظروف صعبة في الزمالك يكون لدي يقين في عبور تلك المرحلة، ومن اليوم سنستعد لمباراة النهائي أمام الأهلي".

وأضاف: "أنا استمد قوتي من الجماهير، وهم الدافع لي، أكون مبتعدًا بالشهور، وهم من يمنحونني المساندة للعودة من جديد".

وأتم محمد عواد تصريحاته قائلًا: "الظروف صعبة في الزمالك، والشيء الذي يمنحنا الدافع هم الجماهير.. الظروف الصعبة في الزمالك فوق مستوى الخيال".