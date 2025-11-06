 عواد: ظروف الزمالك الصعبة فوق مستوى الخيال - بوابة الشروق
الخميس 6 نوفمبر 2025 10:13 م القاهرة
عواد: ظروف الزمالك الصعبة فوق مستوى الخيال

الشروق
نشر في: الخميس 6 نوفمبر 2025 - 10:09 م | آخر تحديث: الخميس 6 نوفمبر 2025 - 10:09 م

أعرب محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه أمام بيراميدز، في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.

وتغلب نادي الزمالك أمام بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي، من المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.

وقال محمد عواد في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية: "كلما كانت الظروف صعبة في الزمالك يكون لدي يقين في عبور تلك المرحلة، ومن اليوم سنستعد لمباراة النهائي أمام الأهلي".

وأضاف: "أنا استمد قوتي من الجماهير، وهم الدافع لي، أكون مبتعدًا بالشهور، وهم من يمنحونني المساندة للعودة من جديد".

وأتم محمد عواد تصريحاته قائلًا: "الظروف صعبة في الزمالك، والشيء الذي يمنحنا الدافع هم الجماهير.. الظروف الصعبة في الزمالك فوق مستوى الخيال".


